Claude Brasseur mort : son fils Alexandre lui rend un touchant hommage aux funérailles

Claude Brasseur est décédé le 22 décembre dernier à l’âge de 84 ans. Ses obsèques se tenaient ce mardi 29 décembre 2020 à l’église Saint-Roch, à Paris. Les proches de Claude Brasseur étaient accompagnés de figures du 7ème art, dont Jean-Paul Rouve, Jean Benguigui et les cinéastes Danièle Thompson et Fabien Onteniente. Star des films "Camping", "La Boum" ou encore "Un éléphant ça trompe énormément", Claude Brasseur laisse derrière lui son épouse, Michèle Cambon, ancienne gérante d'une quincaillerie, avec qui il s’est marié en 1970. Mais également son fils unique, Alexandre, comédien de profession. Alexandre Brasseur, qui donne la réplique à Ingrid Chauvin dans la série "Demain nous appartient" sur TF1, a rendu un vibrant hommage à son père lors de ses funérailles.

"La mort est triste mais la vie est belle"

Alors qu’il s’est montré discret depuis la mort de Claude Brasseur, se retirant même des réseaux sociaux, Alexandre Brasseur a délivré un discours bouleversant lors de l’office religieux. "La mort est triste mais la vie est belle. Et Dieu sait qu'il l'aimait effrontément. Tu me disais que ta seule petite ambition serait de faire partie de la nostalgie de demain. Je crois que nous tous ici, avons déjà la nostalgie d'hier. Merci Papa ! On t'aime", a-t-il dit, comme le révèlent nos confrères de "L’Express". Le petit-fils de Claude Brasseur, Louis, a également honoré la mémoire du défunt comédien en lisant "Le Bonheur", un poème de Jacques Prévert.

Par Matilde A.