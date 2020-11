Claude Giraud : l'acteur de Rabbi Jacob est mort à l'âge de 84 ans

Le monde du cinéma est en deuil. En effet, l'acteur Claude Giraud vient de décéder à l'âge de 84 ans. Le journal local "La montagne" a annoncé cette triste nouvelle ce mardi 3 novembre, sans réveler les causes du décès. Né en 1936 dans la ville de Chamalières, il avait eu, dès son plus jeune âge une passion pour la comédie. Il avait alors commencé sa carrière au théâtre avant de faire ses armes au cinéma. C'est sur grand écran que sa carrière s'est envolée. En effet, l'un de ses plus grands rôles restera sans aucun doute celui de Mohamed Larbi Slimane dans le film désormais culte Rabbi Jacob, aux côtés de Louis de Funès.

Il avait également incarné Philippe de Plessis-Bellière, l'amant redoutable du personnage joué par Michèle Mercier dans Angélique, marquise des anges. Mais ce n'est pas tout. Outre ses grands succès devant la caméra, Claude Giraud était également un personnage de l'ombre.

une voix inimitable

Et pour cause, il a prêté sa voix à de nombreux grands acteurs comme par exemple Mel Gibson. Mais l'un des plus connu reste la voix d'Alan Rickman, le célèbre professeur Rogue dans la saga Harry Potter.

Depuis l'annonce de sa mort, de nombreux hommages lui sont rendus sur les réseaux sociaux. Le journaliste Henry-Jean Servat a écrit sur Twitter : "Le magnifique marquis des anges, l'excellent comédien Claude Giraud, le Philippe d'Angélique, Le 'roi sans divertissement' , le partenaire de Louis de Funès dans Rabbi Jacob est monté au ciel. Tristesse et admiration. Rip."

Malgré la crise sanitaire du coronavirus, ses proches pourront lui rendre un dernier hommage lors d'une cérémonie religieuse samedi 7 novembre, à 10 h 30, à l’église de Saint-Priest-des-Champs.

Le magnifique marquis des anges, l'excellent comédien Claude Giraud, le Philippe d'Angélique, Le 'roi sans divertissement' , le partenaire de Louis de Funes ds Rabbi Jacob est monté au ciel. Tristesse et admiration. Rip. pic.twitter.com/xnfFU7sbm0 — Henry-Jean Servat (@HenryJeanServat) November 3, 2020

Claude Giraud fut un très bon acteur sur tous les registres et un voisin attentionné et agréable. — Michel Denisot (@michel_denisot) November 3, 2020

Par J.F.