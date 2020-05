Claude Lelouch : ses confidences émouvantes sur son enfance

Anne-Elisabeth Lemoine recevait ce lundi dans C à Vous Anne Sinclair et Claude Lelouch. La journaliste était venue présenter son nouveau livre sorti il y a quelques jours, La rafle des notables. Ce dernier raconte son histoire, et plus précisément celle de son grand-père paternel qui a été déporté à l'époque de la Seconde Guerre mondiale dans un camp à Compiègne. Et les douloureux souvenirs évoqués par Anne Sinclair n'ont pas laissé insensible Claude Lelouch. Le réalisateur a, à son tour, fait des confidences émouvantes sur son passé.

Présent sur le plateau pour parler de son nouveau film "Le grand rendez-vous", dans lequel il fait jouer Charles Leclerc, nouvelle star de la F1, il a abordé son enfance.

"je ne serais pas là ce soir avec vous"

"Moi, j'ai connu l'Occupation. J'ai été recherché par la gestapo avec ma mère donc c'est une période que je connais bien. Je suis un peu plus âgé que toutes les personnes qui sont autour de cette table donc j'ai vécu cette période".

Claude Lelouch, qui a déjà recalé Marlon Brando, raconte ensuite comment il a échappé de justesse à la déportation : "J'étais enfant, petit. J'ai échappé aux camps. Un soir, on a été arrêtés. On passait la ligne de démarcation et on a demandé à ma mère ses papiers, qui étaient faux. Donc on a été arrêtés. On est descendus, et si ma mère n'avait pas eu l'intelligence extraordinaire de faire cadeau... d'enlever sa montre et de la donner au gars, je ne serais pas là ce soir avec vous. Elle a donné la montre et le gars nous a laissé remonté dans le train."

Par J.F.