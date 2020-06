Claude Lelouch : son magnifique hommage à Johnny Hallyday

Le plus célèbre des rockeurs français est décédé le 5 décembre 2017. Mais aucun de ses fans ou de ceux qui ont croisé sa route ne l’ont oublié. Dimanche 28 juin, le réalisateur Claude Lelouch était l’invité de Michel Drucker dans son fameux canapé rouge. Le réalisateur a tourné deux films avec Johnny Hallyday, d’abord "Salaud, on t’aime" en 2014 puis "Chacun sa vie" en 2017. Alors qu’un extrait de leur première collaboration est diffusé, Michel Drucker s’adresse à Claude Lelouch et déclare : "On ne peut pas ne pas parler de Johnny". Le réalisateur et ami de longue date du chanteur acquiesce et livre un magnifique hommage.

"On ne peut pas quitter un homme comme Johnny"

"On ne peut pas ne pas parler de Johnny. Oui parce que ça a été un compagnon de route depuis les scopitones (jukebox associant l’image au son, ndlr)" débute Claude Lelouch. Puis il poursuit, "Moi je l’ai connu quand il avait 16-17 ans, quand il est devenu une star j’ai fait son premier scopitone ‘L’idole des jeunes’ et on ne s’est jamais quittés". Visiblement ému, Claude Lelouch continue son éloge à son ami disparu, "On ne peut pas quitter un homme comme Johnny. On ne peut pas quitter un enfant qui a tous les talents et qui est resté un enfant toute sa vie... Qui avait des réactions d’enfant et qui avait un sixième sens extraordinaire". Puis il ajoute, "C’était un animal qui sentait absolument tout". Lorsque Michel Drucker demande s’il "avait tout compris avant tout le monde", le réalisateur l’affirme, "Tout de suite. Mais alors c’est vrai que des fois il avait du mal à l’expliquer et c’est là qu’il devenait sublime. Des fois il essayait d’expliquer l’inexplicable et c’est à ce moment-là que certains se sont permis de se moquer de lui". Un très bel hommage de la part de Claude Lelouch.

Par Valentine V.