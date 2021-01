Clémentine Célarié : son avis bien tranché sur la fermeture des théâtres

Depuis plusieurs mois maintenant, le monde de la culture est à l'arrêt. Avec la crise sanitaire de la covid-19 les théâtres, les salles de spectacle et de cinéma gardent portes closes. Un véritable drame pour tous les artistes qui se retrouvent au chômage technique depuis plusieurs semaines maintenant.

Et ce n'est pas faute d'essayer. Ils sont nombreux à interpeller le gouvernement pour que les choses changent. Malheureusement, en vain. Pierre Niney a échangé avec Roselyne Bachelot sur Twitter mais malheureusement, il n'a pas obtenu gain de cause. "Franchement c’est dur de se dire que tous les commerces, avions, trains et grandes surfaces de France peuvent accueillir du public... mais pas les cinémas et les théâtres qui ont fait tant d’efforts pour être des lieux irréprochables sanitairement”.

"Le théâtre, c'est l'espoir"

Et ce mercredi 13 janvier, c'est la comédienne Clémentine Célarié qui a poussé un violent coup de gueule contre la fermeture des théâtres sur le plateau de BFM TV. "Les théâtres n'ont jamais été des zones dangereuses. C'est un manque de respect, de considération. Le théâtre, c'est l'espoir, c'est l'ouverture sur le rêve: c'est le médicament dont nous avons besoin aujourd'hui. On a besoin de se réunir vers la beauté. Il n'y a pas plus respectueux qu'un public de théâtre ! Il faut libérer les théâtres et les cinémas! C'est bien plus policé que les magasins."

Clémentine Célarié poursuit ensuite : "On nous a jeté du bateau, on est sur un radeau: on a l'impression d'être traités comme des gens pas importants. Or on a besoin plus que jamais d'une chaleur, de la chaleur du cœur, de ressentir qu'on est avec les autres pour l'Art."

Pour Clémentine Célarié, le théâtre est "un médicament dont nous avons énormément besoin" pic.twitter.com/M0bDs8yLif — BFMTV (@BFMTV) January 13, 2021

Par J.F.