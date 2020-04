Confinement : Brigitte Bardot ravie de la situation, elle se confie

En attendant la prise de parole d’Emmanuel Macron qui aura lieu ce lundi 13 avril dès 20h02 au cours de laquelle le président de la République pourrait bien annoncer le prolongement du confinement, Brigitte Bardot a fait des confidences auprès de nos confrères du JDD. Face à la crise sanitaire qui touche la France depuis quelques semaines, l’ancienne actrice a fait savoir que son quotidien n’avait pas beaucoup changé : "Moi, je suis quelqu’un de sauvage. À part quelques-uns, je n’aime pas trop la compagnie des humains. Ils m’emmerdent ! J’aime être dans ma campagne, avec mes animaux et mes arbres en fleurs. Ici, les couchers de soleil sont magnifiques".

"C’est sublime"

Alors que les Français sont invités à réduire au maximum leurs déplacements, Brigitte Bardot est tout simplement ravie de la situation du confinement : "Il n’y a plus un avion, plus un bateau, plus une bagnole. Plus un touriste ni de foule qui hurle. C’est sublime". Plus important pour Brigitte Bardot, ce confinement est une bonne nouvelle pour la faune de Saint-Tropez : "Je revois des écureuils, des oiseaux en pagaille et même des sangliers sur le chemin du littoral". Si Brigitte Bardot vit très bien la situation, cela n’est plus le cas d’Iris Mittenaere. L’ancienne Miss Univers a tout simplement craqué ce samedi 11 avril alors qu’elle était en plein live Instagram. La jeune femme a révélé que le confinement avec son compagnon Diego El Glaoui commençait à être très compliqué.

Par Alexia Felix