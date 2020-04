Confinement : Bruce Willis rase la tête de sa plus jeune fille

En raison de la pandémie de coronavirus, de nombreux gouvernements ont décidé de confiner leurs pays. Si les Français sont contraints de rester chez eux depuis le 17 mars dernier, les Américains ont connu un confinement un peu plus tardif. Même si rester chez soi est la meilleure arme pour lutter contre la pandémie du Covid-19, la situation devient de plus en plus difficile. Cependant, les personnels hospitaliers sont épuisés par cette crise sanitaire et Marine Lorphelin, Miss France 2013 et interne en médecine a partagé un message déchirant sur les conditions de travail à l'hôpital et sur toutes les victimes de ce virus. Ils demandent tous de respecter ce confinement qui permet de sauver des vies. Bien évidemment, les journées passent et peuvent se ressembler pour certains, mais d'autres trouvent des occupations quils n'auraientprobablement jamais imaginées comme Bruce Willis par exemple...

Une coupe à la garçonne

La famille Willis-Moore n'a pas fini de surprendre ses fans. Alors que Bruce Willis et Demi Moore se sont séparés il y a une vingtaine d'années, ils ont décidé d'être confinés ensemble ! Certes, ils ne sont pas seuls puisque leurs trois filles, Rumer, Tallulah et Scout Larue font parties de l'aventure et ont également convié leurs conjoints. Cette situation un peu particulière a de quoi faire sourire mais la famille aime partager son quotidien à travers différents posts sur les réseaux sociaux, ce qui ravit leurs abonnés. D'ailleurs, ce mercredi 8 avril, Bruce Willis s'est trouvé une nouvelle vocation (pour la journée), en devenant coiffeur ! Sa fille, Tallulah a partagé une vidéo sur Instagram où son père, tondeuse à la main, rase entièrement le crâne de sa jeune soeur. Si cette coupe de cheveux est surprenante, elle lui va à ravir et prouve la ressemblance frappante entre la jeune femme et sa mère, Demi Moore qui avait opté pour une coupe similaire dans le film "À armes égales", sorti en 1997.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par tallulah (@buuski) le 7 Avril 2020 à 6 :05 PDT 7 Avril 2020 à 6 :05 PDT

Par Solène Sab