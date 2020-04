Confinement : Guillaume Canet se paie Marion Cotillard et c'est très drôle !

Les Français n'ont plus le doit de sortir de chez eux depuis le mardi 17 mars mis à part pour des raisons très précises. Alors, le temps est long... Certains ont trouvé la parade. Laetitia Milot fait du ménage. Elle a avoué à Jarry être "une toquée du ménage". Elle apprécie particulièrement nettoyer... les WC ! Laure Manaudou et son mari Jérémy Frérot se sont lancés dans un pari quasi-impossible : le crapaud challenge. Plus facile à dire qu'à faire ! Bruce Willis lui, n'a rien trouvé de mieux que de raser la tête de sa fille. Bref, on s'occupe comme on peut pendant cette période difficile.

Guillaume Canet adore chambrer Marion Cotillard

Guillaume Canet, lui, a dû retarder le tournage de son prochain film Astérix et Obélix : l'Empire du milieu. Le mari de Marion Cotillard et père de Marcel (8 ans), et Louise (3 ans) a choisi de prendre la chose en rigolant. Habitué à se moquer de sa chérie sur les réseaux sociaux, il a récidivé ce jeudi 16 avril avec son dernier post Instagram. Il imagine Marion Cotillard avec quelques années de plus à la fin du confinement. En commentaire, il écrit simplement "Ma meuf à la fin du confinement", en taguant Marion Cotillard. Dans la vidéo, on peut voir une dame âgée se dandiner sur la chanson disco "One way ticket" du groupe Eruption. A mourir de rire ! Les fans adorent ce trait d'humour et le font savoir en commentaires. "On reconnaît bien le déhanché de Marion !", "Bah dis donc, transformation encore plus spectaculaire que l'accent Québécois. Elle est vraiment Rock n'Roll cette actrice", "Mais où allez vous chercher toutes vos vidéos? J’adooore", peut-on lire sous la publication.

Par Mélanie C.