Confinement : Mathilde Seigner "gavée" par le comportement de certaines célébrités

Comme des millions de Français, Mathilde Seigner est restée chez elle confinée durant deux mois. Les mesures sanitaires prises par le gouvernement ont d’ailleurs obligé l’actrice française de 52 ans d’annuler la promotion du film "Un tour chez ma fille" dans lequel elle donne la réplique à Josiane Balasko et qui devait initialement sortir en salles de cinéma le 3 juin prochain.

Interviewée par nos confrères de Paris Match, la sœur d’Emmanuelle Seigner s’est livrée sur son quotidien durant le confinement : "J’ai eu l’impression de vivre un éternel dimanche, ça tournait un peu en rond c’est vrai, mais finalement j’ai trouvé que le temps passait plutôt vite. Je me suis régalée tous les jours en regardant à 14 heures sur France 2 les films du patrimoine français. Quand je les avais déjà vus, je me replongeais dans Joséphine ange gardien et Affaire conclue. J’adore !" a-t-elle lancé.

Mathilde Seigner tacle les artistes

"J’ai découvert à ma grande surprise que j’aimais bien vivre seule" a ajouté la comédienne qui était confinée sans celui qui partage sa vie depuis 2006, Mathieu Petit.

Mathilde Seigner n’a pas non plus hésité à faire part de son ressenti face aux nombreux artistes qui, pendant le confinement, n’ont cessé d’animer des lives et de proposer toutes sortes de rendez-vous à leurs abonnés : "Ce qui m’a amusée, je dois dire, c’est de voir que certains artistes ont eu besoin d’exister pendant ce confinement sur Instagram et de se filmer chez eux, comme s’ils avaient peur qu’on les oublie. J’avoue que ça m’a un peu gavée".

"J’ai moi-même été beaucoup sollicitée mais je n’avais aucune envie de montrer ma tronche. Je ne suis pas du genre à vouloir exister à tout prix. Cela a été une période d’introspection finalement plutôt enrichissante" a conclu celle qui vient à nouveau de prendre la défense de son beau-frère, Roman Polanski.

Par E.S.