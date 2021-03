Corinne Masiero nue aux César : Béatrice Dalle défend l'actrice

Au milieu des critiques, certains continuent de soutenir Corinne Masiero. Apparue nue sur la scène de l'Olympia aux César pour soutenir le monde de la culture le 19 mars dernier, la comédienne a frappé fort et marqué les esprits. Plusieurs semaines après, son intervention fait toujours réagir. Mais face à ses détracteurs comme des parlementaires qui ont signalé une "exhibition sexuelle" au procureur de la République, Corinne Masiero est soutenue par Béatrice Dalle, à qui elle va donner la réplique dans un épisode inédit de "Capitaine Marleau", attendu le vendredi 9 avril prochain sur France 2. Dans les colonnes de "Télé 7 Jours", la comédienne a assuré : "Elle a eu raison de l'ouvrir", en qualifiant sa prestation de "très émouvante".

"C'était très courageux"

Béatrice Dalle a estimé que le happening de Corinne Masiero était en cohérence avec ce qu'elle est : "C'était très courageux, totalement raccord avec sa vie et ce qu'elle défend dans ses films. C'est quelqu'un de profondément honnête qui n'a pas envie de vendre son âme". Avec son caractère bien trempé, Béatrice Dalle - qui a fait la connaissance de la comédienne sur le tournage de la série - aurait peut-être osé faire de même. "Moi, on peut me demander de tout faire. Je te jure, je suis foldingue ! Plus c'est hardcore, plus ça me plaît. Être trash n'empêche pas d'être gentil et délicat", a lancé Béatrice Dalle qui assure se "foutre de ce que les gens pensent", et souhaite "tout assumer". Un duo qui s'est bien trouvé.

Par Marie Merlet