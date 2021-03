Corinne Masiero nue aux César et accusée d’exhibition sexuelle : la justice a tranché

La dernière apparition télévisée de Corinne Masiero n’en finit plus de faire parler. Le 12 mars dernier, l’actrice s’était montrée totalement nue et couverte de faux-sang sur la scène des César 2021. Un happening ayant pour but de dénoncer les difficultés rencontrées par le monde de la culture depuis le début de la pandémie de la Covid-19. Corinne Masiero avait écrit "No culture, no future" sur le ventre et "Rends-nous l’art, Jean" sur le dos. Si elle avait reçu "un tsunami de soutiens" comme elle l'a confié au "Parisien", Corinne Masiero a également fait l’objet d’un signalement à la justice.

Corinne Masiero échappe à une lourde sanction

En effet, son apparition nue sur la scène des César aurait pu coûter cher à Corinne Masiero, accusée du délit d’"exhibition sexuelle". Neuf députés Les Républicains ont écrit au procureur de Paris, Rémy Heitz, pour dénoncer le happening de Corinne Masiero. Ils estiment que la star de "Capitaine Marleau" a "imposé sa nudité" aux téléspectateurs de la 46ème cérémonie des César. Un avis qui ne partage pas la justice. Le signalement des députés Les Républicains a été classé sans suite ce 22 mars 2021. Le procureur de Paris, Rémy Heitz, a indiqué dans sa réponse transmise à l’Agence France Presse qu'au "regard de la démarche poursuivie par l’intéressée, qui souhaitait attirer l’attention du public sur les difficultés actuelles rencontrées par les professionnels du spectacle, une poursuite serait inopportune". Corinne Masiero a échappé à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende.

Par Matilde A.