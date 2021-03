Corinne Masiero nue aux César : l'actrice assume son geste et se compare à Adèle Haenel

Le 12 mars dernier, lors de la 58e cérémonie des César, Corinne Masiero s’est déshabillée sur scène… et a fini entièrement nue face au public. Un geste fort qui a permis à la comédienne de faire passer un message au gouvernement et d’apporter son soutien aux intermittents du spectacle qui vivent une situation compliquée depuis le début de la crise sanitaire.

Depuis son intervention osée, Corinne Masiero a dû faire face à de nombreuses critiques et certains n’ont pas hésité à qualifier son geste de vulgaire et "déplorable". La comédienne a aussi été attaquée sur son physique et a donc reçu des attaques sexistes sur les réseaux sociaux. Interrogée pour l’émission "A l’air libre" de Mediapart ce mercredi 17 mars, Corinne Masiero a réaffirmé qu’elle ne regrettait absolument pas son geste qui selon elle, a permis de "parler de la précarité des gens de la Culture, de l’Éducation, de la Santé…".

"Je n’ai pas la classe d’Adèle Haenel"

Celle qui vient d’être défendue par Josée Dayan - la réalisatrice de la série "Capitaine Marleau"- s’est alors comparée à Adèle Haenel qui s’est aussi illustrée pour différentes raisons, lors de la précédente cérémonie des César : "Je suis désolée… Mais moi, je n’ai pas la classe d’Adèle Haenel, que vraiment je trouve formidable (elle envoie alors un baiser virtuel à la comédienne, NDLR), qui se lève… Et qui est super jolie. Moi, je ne suis pas belle comme elle, je n’ai pas sa classe. Ma force, c’est d’être moche, populaire, et vulgaire. Parce que vulgaire, c’est 'qui vient du peuple'. Donc, si ça gêne des gens, ben posez-vous la question de pourquoi ça vous gêne messieurs dames !" a expliqué Corinne Masiero.

"Qu’une meuf de mon âge se foute à poil sans être rafistolée, avec les miches qui tombent, de la cellulite, du ventre, les seins qui partent dans des sens opposés, pas épilée, rien du tout… Ça révèle beaucoup de choses non ? On est bien dans une société patriarcale et sexiste", a-t-elle conclu en assurant que le problème venait surtout du fait qu’elle ait 57 ans et un corps non retouché.

Par E.S.