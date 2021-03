Corinne Masiero nue aux César : l'actrice sort du silence et se justifie

En se mettant entièrement nue sur la scène des César, Corinne Masiero vient de reléguer la fameuse gaffe de Vanessa Paradis en 1991, au second plan. Vendredi 12 mars, lors de la 46e édition de la célèbre remise de prix qui met à l’honneur le cinéma français, l’actrice est apparue sur scène recouverte de faux sang et cachée sous un déguisement de peau d'âne… avant de se déshabiller pour se mettre entièrement nue face au public.

Les phrases "No culture, no futur" et "Rends-nous l’argent Jean" étaient tagguées sur le corps de la comédienne réputée pour son franc-parler et ses coups de gueule. Une provocation pour alerter sur le sort des intermittents du spectacle, frappés de plein fouet en pleine pandémie de covid-19.

Corinne Masiero assume son geste

Si cette apparition a beaucoup fait parler, elle a littéralement divisé les internautes. Certains ont qualifié la comédienne de "reine" tandis que d’autres ont été choqués par cet acte. Dimanche 14 mars, la star de la série "Capitaine Marleau" s’explique dans les colonnes du Parisien et commence par affirmer qu’elle n’avait pas prévenu les organisateurs de ce qu’elle avait l’intention de faire "pour ne pas mettre les gens dans la merde".

"Quand Marina Foïs m’a proposé de remettre un César, on a pensé que je viendrai en peau d’âne. Et j’ai dit que j’allais sans doute changer un peu le texte. Comme pour toute action, il ne faut pas prévenir pour ne pas mettre les gens dans la merde, j’assume donc seule ce qui s’est passé ensuite. J’ai préparé mon texte modifié et avec l’aide de deux costumières qui m’ont aidée à écrire des phrases sur mon dos, j’ai attendu le dernier moment", a déclaré Corinne Masiero.

Un soutien mondial

La comédienne de 57 ans a ensuite affirmé que ce "n’était pas forcément rigolo" de se mettre nue sur scène mais se dit "contente de l’avoir fait" après avoir reçu "un tsunami de soutiens de plein de gens du spectacle, du cinéma et même de spectateurs, y compris depuis l’étranger". "Cela fait un bien fou. C’est rassurant de savoir qu’en France et dans le monde, des tas de gens ont envie que cela bouge. Ce n’est pas seulement pour la réouverture des salles de cinéma ou de spectacles que l’on se bat mais pour les soignants, les commerçants", a-t-elle ajouté. Enfin, l’actrice a réagi aux messages sexistes reçus après son passage : "On ne doit pas montrer son cul quand on a passé 25 ans et qu’on ne fait pas du 36. Je pensais même avoir plus de réactions du côté des méchants. Je m’en fous. Ce que je retiens, c’est surtout tous ces gens qui soutiennent".

Par E.S.