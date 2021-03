Corinne Masiero nue aux César : sa réaction aux accusations des parlementaires

Depuis son apparition nue sur la scène des César, Corinne Masiero fait face aux critiques. Pour apporter son soutien aux intermittents du spectacle qui vivent une situation compliquée depuis le début de la crise sanitaire, la comédienne a marqué les esprits avec son intervention osée. Entre les soutiens et les réactions plus hostiles, Corinne Masiero a divisé. Mais sa démarche a aussi fait réagir une dizaine de parlementaires de droite qui ont écrit au procureur de la République pour dénoncer une "exhibition sexuelle". "Même si la liberté d'expression autorise une certaine forme d'expression corporelle (...) elle ne saurait tout justifier", ont-ils écrit dans un communiqué. Des accusations qui peuvent être punies par un an de prison et 15 000 euros d’amende.

Une éventuelle suite judiciaire ?

Pour Corinne Masiero, les réactions après son happening révèlent "une société patriarcale et sexiste", a-t-elle assuré dans une interview accordée à Mediapart ce mercredi 17 mars. "Je leur dis de venir voir ce qui se passe là et d'écouter la détresse des gens", a-t-elle lancé à ses détracteurs. Mais face au risque d'une éventuelle suite judiciaire à cause du signalement des élus, le comédienne de la série "Capitaine Marleau" a réagi dans une interview accordée au magazine Causette. "Une copine m’a rappelé à juste titre qu’une Femen avait déjà été condamnée pour exhibition, je vais donc me renseigner autour de moi pour voir si je fais appel à un avocat. (Nos confrères précisent que l’arrêt a été cassé par la cour de Cassation en mars 2020, ndlr)". Mais rien n'arrête Corinne Masiero : "On fait en sorte que ça bouge parce que le vieux monde dont font partie ces députés, on n'en veut plus".

Par Marie Merlet