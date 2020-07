Coronavirus : Aishwarya Rai et sa fille hospitalisées

La pandémie de coronavirus continue de s'étendre à travers le monde, et touche particulièrement l'Inde qui a dépassé le million de cas confirmés. Célèbre actrice de Bollywood, Aishwarya Rai a été testée positive au coronavirus il y a près d'une semaine, tout comme sa fille de huit ans, Aaradhya. La mère et la fille avaient alors été placées en quarantaine à leur domicile. "Elles resteront en quarantaine à la maison. Le BMC a mis à jour leur situation et fait le nécessaire. Pour le reste de la famille y compris ma mère le résultat est négatif. Merci à tous pour vos voeux et vos prières", avait indiqué l'époux de l'actrice, Abhishek Bachchan, aussi contaminé par le Covid-19. Depuis, Aishwarya Rai et sa fille ont été hospitalisées à Bombay, ont rapporté plusieurs médias ce vendredi 17 juillet.

Une famille réunie à l’hôpital

Toutes les deux ont fait état de "difficultés à respirer", a précisé le Times of India. Mais l'agence de presse Press Trust of India a rassuré sur l'état de santé de Aishwarya Rai et sa fille en assurant qu'elles "vont bien", selon une source à l'hôpital. L'ancienne Miss Monde a ainsi rejoint son époux Abhishek Bachchan, tout comme le père de ce dernier, Amitabh Bachchan, déjà hospitalisés à cause du Covid-19 "pour des symptômes légers". Agé de 77 ans, la légende du cinéma indien avait alerté ses proches sur Twitter : "Tous ceux qui ont été à proximité de moi au cours des dix derniers jours sont priés de se faire tester !". C'est désormais à l’hôpital que la famille se retrouve réunie.

Par Marie Merlet