Coronavirus : Antonio Banderas annonce être contaminé le jour de son anniversaire

Antonio Banderas a fêté un anniversaire important ce lundi 10 août : ses 60 ans. Seulement, l'acteur espagnol qui partage sa vie avec Nicole Kimpel depuis plusieurs années, vit actuellement une période difficile. Pour célébrer ce jour festif, Antonio Banderas a partagé sur Twitter une photo de lui tout petit en noir et blanc. Mais pour accompagner ce tendre souvenir, l'acteur a annoncé une mauvaise nouvelle concernant sa santé. Après avoir été victime d'une crise cardiaque en 2017, l’ex-mari de Melanie Griffith a révélé être atteint du coronavirus.

Antonio Banderas placé en quarantaine

Testé positif et placé en quarantaine, Antonio Banderas a écrit : "Je veux rendre public le fait qu'aujourd'hui, lundi 10 août, je me vois obligé de fêter mon 60ème anniversaire en quarantaine, après avoir été testé positif de la maladie du Covid-19". Mais l'acteur a tenu à rassurer ses fans : "J'aimerais ajouter que je me sens relativement bien". Il a expliqué être "seulement un peu plus fatigué que d'habitude, et confiant dans mes possibilités de m'en remettre le plus vite possible, en suivant les indications médicales qui me permettront, je l'espère, de vaincre ce processus infectieux dont je souffre et qui affecte tant de personnes autour de la planète". Alors que les nouveaux cas touchés par la Covid-19 sont en augmentation à travers le monde, la liste des célébrités contaminées continue également de s'allonger, avec dernièrement Alyssa Milano qui lutte contre la maladie depuis plusieurs mois.

Quiero contaros lo siguiente... — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020

Par Marie Merlet