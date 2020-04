Coronavirus : Brad Pitt déguisé en docteur Fauci se paie Donald Trump

Face à la pandémie de coronavirus, chaque gouvernement cherche une solution. Donald Trump a surpris tout le monde en proposant de s’injecter de la javel et de faire des UV pour battre le covid-19. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus et qui sont choquants alors que les chercheurs sont mobilisés pour trouver un traitement. Samedi 25 avril, l’acteur Brad Pitt était invité de l’émission Saturday Night Live. L’ancien mari de Jennifer Aniston est apparu grimé en docteur Fauci, un immunologiste qui conseille la Maison Blanche pendant l’épidémie. "Il y a eu beaucoup de désinformation au sujet du virus et, oui, le président a pris quelques libertés avec nos directives" débute Brad Pitt avant d’ajouter, "J’aimerais vous expliquer ce que le président essayait de dire. Et n’oubliez pas de garder votre esprit ouvert". Cette dernière phrase donne le ton de la parodie de l’acteur.

Une parodie qui ridiculise Donald Trump

Dans le sketch qui dure trois minutes, plusieurs extraits vidéos d’interventions de Donald Trump sont diffusés. Brad Pitt revient sur les promesses faites par le président, notamment celle de trouver un vaccin contre le coronavirus "assez rapidement". "‘Assez rapidement’ est une phrase intéressante. En comparaison avec l’histoire de la Terre, bien sûr que le vaccin va arriver vite. Mais si vous dites à un ami que vous le rejoignez relativement bientôt et que vous arrivez un an et demi plus tard, il risque d’être relativement énervé !" analyse l’acteur. Ce n’est pas la première fois que Brad Pitt critique Donald Trump, dans son discours des Oscars 2020 il s’en était déjà pris au président américain. Face aux propos sur l’injection de désinfectant, le faux docteur Fauci est tout simplement…sans voix ! A la fin du sketch, Brad Pitt retire ses artifices et s’adresse au vrai docteur Fauci, le remerciant pour "son calme et sa clarté pendant cette période".

And now, a message from Dr. Anthony Fauci. #SNLAtHome pic.twitter.com/LYemNAWaAT — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) April 26, 2020

Par Valentine V.