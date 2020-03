Coronavirus : ces stars qui s’engagent pour lutter contre l’épidémie (photos)

Les stars s’engagent pour lutter contre le coronavirus et les conséquences de sa propagation à travers le monde. Lundi, les comédiens Blake Lively et Ryan Reynolds ont annoncé via leurs réseaux sociaux qu’ils donnaient 1 million de dollars à partager entre Feeding America et Food Banks Canada, des banques alimentaires d'Amérique du nord. Le couple estime ainsi que "le Covid-19 a eu des répercussions brutales sur les personnes âgées et les familles défavorisées." Toujours côté Etats-Unis, le chanteur Justin Timberlake a indiqué sur Instagram qu’il ferait un don à la banque alimentaire de sa ville natale, Memphis, la Mid-South Food Bank.

L’artiste Vanessa Hudgens a fait de même en apportant son soutien financier à la Feeding America. Bill Gates via sa fondation Bill & Melinda Gates, s’est engagé à investir 100 millions de dollars pour lutter contre le coronavirus. De l’autre côté de l’Atlantique, l’influenceuse et femme d’affaires Chiara Ferragni et son mari Fedez ont récolté plus de 4 millions d’euros pour aider l’hôpital milanais San Raffaele. Le mannequin italien est confiné chez elle à Milan depuis une semaine.

Des dons pour aider les hopitaux et les familles dans le besoin

En Italie toujours, Donatella Versace et sa fille Allegra ont fait un don de 200 000 euros au service de réanimation de ce même hôpital. L’Italie est, après la Chine, le pays le plus durement touché par l’épidémie de coronavirus. En Corée du sud, un pays fortement impacté par le virus également, le réalisateur de film "Parasite" Bong Joon Ho et le chanteur de K-Pop Suga – du groupe BTS – ont chacun donné plus de 82 000 dollars à la Hope Bridge Disaster Relief Association pour distribuer dans le pays des masques et des gels hydroalcooliques.

A noter que dans le monde du sport, Rudy Gobert, le basketteur français de la NBA testé positif au coronavirus a fait un don de plus de 500 000 dollars pour les services de santé et les familles touchées. Paul Pogba, la star de Manchester United, a lancé dimanche 15 mars une levée de fonds. Le milieu de terrain espère récolter 30 000 euros pour fournir des gants jetables, des masques chirurgicaux et des lunettes ventilées. Le footballeur s'est associé à l'UNICEF pour cela et a promis que si la somme était atteinte, il doublerait la mise. D’autres stars du monde de la télévision, de la culture ou encore du sport devraient certainement s’engager ces prochains jours.

