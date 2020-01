Coronavirus : comment un film avec Marion Cotillard fait le buzz

L'épidémie du coronavirus ressemble à s'y méprendre au scénario du film "Contagion" de Steven Soderbergh. Sorti en 2011, le thriller refait surface alors que le nouveau coronavirus apparu dans la ville de Wuhan en Chine, voit son nombre d’infections prendre de l'ampleur chaque jour. Et cela tout en dépassant les frontières du pays. Une situation qui suscite l'inquiétude dans le monde pendant que des scientifiques tentent de trouver un moyen de lutter contre cette épidémie. Près de dix ans avant, "Contagion" prédisait cette propagation où un virus mortel venant de Chine envahit le monde entier en panique pendant que la course pour trouver un vaccin est lancée.

La Réalité rejoint la fiction

En raison de l'actualité, le film qui connaît un regain d'intérêt et s'est classé dans le top 10 des films les plus téléchargés sur iTunes aux États-Unis, a remarqué The Hollywood Reporter. Un fait rare pour un film de plusieurs années qui côtoie les récents succès du box-office. Si le long-métrage s'est hissé dans le top 25 en Allemagne, Autriche et Italie, et est 35e au Royaume-Uni, il ne figure pas encore dans le top 100 en France. Comme un air de déjà-vu, le film débute avec le personnage de Gwyneth Paltrow qui revient d'un voyage à Hong Kong et meurt peu après. Contaminé, son fils décède lui aussi, contrairement à son mari interprété par Matt Damon qui survit. Face aux nombres de morts grandissants, les scientifiques dont le docteur Leonora Orantes incarné par Marion Cotillard, se précipitent pour trouver un remède. La fiction qui a finalement sauvé l'épidémie rejoindra-t-elle la réalité ?

Par Marie Merlet