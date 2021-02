Coronavirus - Daniel Auteuil : Ses touchantes confidences sur son quotidien

La situation culturelle en France pousse de nombreuses personnalités à sortir de leur réserve habituelle. Ainsi, Pierre Niney a décidé d’interpeller directement sur Twitter Emmanuel Macron et la ministre de la Culture Roselyne Bachelot pour exprimer sa colère. Mais contrairement à son collègue de 31 ans, Daniel Auteuil de son côté préfère relativiser. Invité dans l’émission Sept à Huit ce dimanche 7 février sur TF1, le comédien qui aurait dû entrer sur scène en ce début d’année 2021 préfère prendre son mal en patience : "Je suis en jachère, la seule solution pour qu’on se sorte de cette tragédie, c’est le vaccin. Je ne vais pas aller me mettre dans la rue, chanter, à jouer, à dire des poèmes parce que tout d'un coup j'ai un besoin irrépressible de m'exprimer, non ça va, je peux tenir. Il faut se dire qu'on va attendre, qu'on va se retrouver, et que ça va être bien".

Daniel Auteuil révèle son quotidien

Et en attendant la fin de cette pandémie, Daniel Auteuil a décidé de profiter de sa famille. Depuis plusieurs mois, l’acteur est donc rythmé par son quotidien avec son épouse et son fils : "Je me lève assez tôt. je prépare le petit-déjeuner pour mon fils, je l'emmène à l'école, ensuite je reviens j'apporte le thé à ma femme et nous discutons de ce qu'elle va faire dans son travail, elle est peintre. Je lui dis un peu ce que je vais faire. mais bon comme c'est toujours pareil j'arrête de lui dire !". Malgré tout, Daniel Auteuil a révélé que la scène lui manque, et notamment son public : "Leur toux dans la salle, aujourd’hui, me manque. Même si aujourd’hui il faut éviter d’en parler".

Par Alexia Felix