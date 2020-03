Coronavirus : Evangeline Lilly refuse de se confiner pour sa "liberté"

C’est une crise sanitaire mondiale à laquelle chacun doit faire face. Pour lutter contre la propagation du virus et protéger les populations, de nombreux pays préconisent le confinement. C’est le cas en Italie, en France et en Espagne par exemple. Même si ces mesures ne sont pas toujours suivies par tout le monde, c’est le moyen le plus rapide d’endiguer cette pandémie comme le martèlent de nombreux membres du corps médical. Si ces mesures demandent certains sacrifices temporaires, certains ne l’acceptent pas. C’est le cas de l’actrice Evangeline Lilly.

"Tout ça au nom d’une grippe respiratoire"

Dans un post Instagram publié mercredi 18 mars, l’ancienne héroïne de "Lost" écrit en légende de deux photos d’une tasse de thé : "Je viens de déposer mes enfants à un camp sportif. Il se sont lavés les mains avant d’y aller. Ils jouent et rient". Des propos qui vont clairement à l’encontre des règles mises en place face au covid-19. Des internautes se sont d’ailleurs étonnés de ce post Instagram et ont interpellé Evangeline Lilly. L’actrice a répondu à certains expliquant que son père qui vit avec elle souffre d’une leucémie, qu’elle est également "immunodéficiente en ce moment" et continue, "certaines personnes accordent plus d’importance à leur vie qu’à leur liberté, d’autres à leur liberté qu’à leur vie. Nous faisons tous nos choix".

Evangeline Lilly poursuit ses propos en évoquant une simple "grippe respiratoire". L’actrice de 40 ans donne également son avis sur les mesures du gouvernement, "Où nous en sommes en ce moment me semble déjà trop proche de la loi martiale (…) tout ça au nom d’une grippe respiratoire. C’est énervant (…) Gardons un œil sur nos dirigeants, en veillant à ce qu’ils n’abusent pas de ce moment pour voler plus de libertés et prendre plus de pouvoir". La star canadienne de "Ant-Man" estime qu’à l’approche des élections présidentielles américaines il pourrait y avoir une conspiration…

Par Valentine V.