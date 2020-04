Coronavirus : J.K. Rowling affirme avoir guéri toute seule et dévoile son secret

L’inquiétude grandit au Royaume-Uni depuis l’annonce faite ce lundi 6 avril 2020 : le Premier ministre Boris Johnson a été transféré en soins intensifs à l’hôpital St Thomas de Londres. Un alarmant rebondissement qui intervient dix jours après que l’homme politique de 55 ait été testé positif au coronavirus.

Ce mardi 7 avril 2020, c’est une autre personnalité anglaise qui fait les gros titres. J.K. Rowling est en effet au cœur de l’actualité après avoir révélé sur Twitter avoir été touchée par le coronavirus elle aussi. Malade durant deux semaines, la célèbre romancière se dit aujourd’hui guérie et explique qu’elle doit sa rémission à une technique spéciale et miraculeuse, recommandée par certains médecins britanniques.

Après avoir chaleureusement remercié ses fans pour les nombreux messages qu’elle a reçus, J.K. Rowling s’est donc exprimée au sujet du Covid-19 : "Je suis vraiment complètement rétablie" avance-t-elle. Sur les conseils de son mari qui est médecin, l’auteure de la saga Harry Potter aurait suivi une technique de guérison respiratoire : "Je voulais partager une technique qui est recommandée par les médecins, ne coûte rien, n’a pas d’effets secondaires désagréables, mais pourrait beaucoup vous aider/vos proches, comme elle l’a fait pour moi. Prenez soin de vous" a-t-elle écrit en prenant de soin de partager la vidéo d’un docteur du Queens Hospital de Londres.

En France, seuls les tests menés par le docteur Didier Raoult dans le sud de l’Hexagone se sont avérés concluants, selon lui, pour lutter contre le coronavirus. La personnalité controversée du scientifique fait cependant que ses recherches sont sujettes au scepticisme de ses pairs.



Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube