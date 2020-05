Coronavirus : la cérémonie des Oscars 2021 reportée ?

"Matrix 4", "Jurassic World : Dominion", "Avatar 2" ou encore “Mission Impossible 7”… autant de tournages suspendus en raison de la pandémie de coronavirus. Autre conséquence qui pourrait voir le jour : le report de la tant attendue cérémonie des Oscars prévue le 28 février 2021. Selon le magazine américain Variety, l’Académie des Oscars envisagerait de reporter la soirée. La raison ? De nombreux long-métrages ont été privés de sorties dans les salles de cinéma et ne devraient pas être diffusés avant 2021. Si la date du 28 février est pour le moment maintenue, l’Académie a déjà dû modifier exceptionnellement son règlement en acceptant que les films sortis en VOD ou en streaming puissent être éligibles à la condition qu’une date de sortie en salles ait été prévue avant la crise sanitaire.

Une cérémonie attendue dans le monde entier

"On souhaite célébrer le cinéma mais on ne sait pas exactement quelle forme cela prendra" avait déclaré David Rubin, le président de l’Académie des Oscars. Variety avance que la date de la cérémonie pourrait "probablement" être repoussée selon une source. Aucune officialisation n’a encore eu lieu. Tapis rouge, tenues de gala, parterre de stars…la soirée des Oscars est scrutée dans le monde entier. Lors de l’édition 2020 l’acteur Joaquin Phoenix a brillé pour son interprétation d’Arthur Fleck dans "Joker" de Todd Philips. Le film sud-coréen "Parasite" a remporté le prestigieux et convoité trophée de "Meilleur Film". Une récompense pas vraiment du goût du président américain Donald Trump.

Par Valentine V.