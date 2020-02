Coronavirus : la production de Mission Impossible prend une grande décision

L'Italie a peur. Alors que le virus prend de plus en plus d'ampleur en Europe, le pays a vu son nombre de décès grimper en flèche en 24h. En effet, il recense 7 décès en quelques heures seulement, pour 229 cas. Faisant du pays transalpin le troisième foyer mondial de la maladie. De quoi faire monter l'angoisse auprès des citoyens.

Sur les réseaux sociaux, on a pu voir de nombreuses vidéos qui témoignaient de l'inquiétude des Italiens. Les supermarchés ont été pris d'assaut et se sont retrouvés vidés en seulement quelques heures. Les packs d'eau et produits secs ont été dévalisés.

Afin de limiter au mieux la propagation, les autorités italiennes ont pris de grandes mesures. Les évènements publics ont été annulés. Alors que la Fashion Week était en cours à Milan, de nombreux créateurs ont décidé d'organiser leur défilé à huis clos, avec une diffusion en live sur les réseaux.

Le Carnaval de Venise a lui aussi été annulé, afin de ne pas prendre de risque inutile. Les Italiens désertent les rues et certaines régions du nord du pays ont été placées en quarantaine, à l'instar du restaurant de Paul Pairet en Chine.

L'Italie désertée

Alors que le tournage d'Astérix et Obélix a été interrompu en Chine à cause du virus, une autre production a pris la même décision. Les studios Paramount ont annoncé que le tournage de Mission Impossible 7 était annulé en Italie, plus précisément à Venise, pour ne prendre aucun risque inutile.

Dans un communiqué, la société de production annonce que "Par mesure de grande précaution et pour la sécurité et le bien-être de nos acteurs et de notre équipe, […] nous modifions le plan de production de notre tournage de trois semaines à Venise. Pendant cette interruption, nous voulons prendre en compte les préoccupations de l'équipe de tournage et nous permettons à ses membres de rentrer chez eux jusqu'au début de la production. Nous continuerons de surveiller cette situation et de travailler aux côtés des autorités".

Par J.F.