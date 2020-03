Coronavirus : la sortie du prochain James Bond repoussée

Les sorties au cinéma continuent d'être impactées par l'épidémie du coronavirus. Après les décalages en France des sorties des films "Miss" et "Rocks", celle du prochain James Bond se retrouve impactée. Très attendu, le vingtième-cinquième film du célèbre espion "Mourir peut attendre", va justement faire attendre les spectateurs. Alors qu'il devait sortir le 8 avril prochain en France, "James Bond: No Time to Die" sera finalement visible en salles en novembre prochain."MGM, Universal et les producteurs de Bond, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, annoncent aujourd'hui qu'après un examen approfondi du marché mondial du cinéma, la sortie de Mourir peut attendre sera repoussée à novembre 2020", a-t-il été indiqué dans un communiqué.

Des salles de cinéma fermées

Si le film doit sortir le 12 novembre au Royaume-Uni et le 25 novembre aux États-Unis, la date de sortie en France n'est pas encore connue. En raison de l'épidémie du coronavirus, des associations de fans avaient demandé le décalage de la sortie du film dans une lettre ouverte. "Le bien-être et la santé des fans du monde entier", ont été mis en avant. Alors que de grands rassemblements se retrouvent interdits, le monde du cinéma est aussi bousculé. Tandis que des salles de cinéma ont dû fermer dans l'Oise et le Morbihan en France, le tournage de "Mission : Impossible 7" qui devait se dérouler à Venise durant le Carnaval, a été interrompu. En Chine tout comme en Italie, les salles de cinéma ont massivement fermé.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. — James Bond (@007) March 4, 2020

Par Marie Merlet