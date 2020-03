Coronavirus: Le 73e Festival de Cannes n'aura pas lieu en mai

L'épidémie de coronavirus touche la France de plein fouet. Chaque jour, de nouveaux cas sont détectés et l'épidémie fait de plus en plus de morts. Depuis mardi 17 mars, les Français doivent rester chez eux. Le confinement est devenu obligatoire à 12 heures et les habitants ne peuvent sortir que dans des cas très précis. De nombreux événements ont été annulés ou reportés. Ainsi Roland-Garros se jouera à la rentrée de septembre. Le festival Séries Mania qui a lieu tous les ans au mois de à Lille a tout bonnement été annulé. L'Eurovision a ensuite a son tour été annulée.

Pas de Festival de Cannes en mai

Ce mardi 19 mars en fin de journée, c'est le Festival de Cannes qui annonçait son report. Sur Twitter, il est précisé, la direction précise que : "En raison de la crise sanitaire et face à l'évolution de la situation, le 73e Festival de Cannes ne pourra se tenir aux dates prévues du 12 au 23 mai prochain". A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous n'avons pas pu consulter le communiqué de presse dont le lien est dans le tweet. En effet, le site du festival, surchargé de demandes est inaccessible.

Depuis plusieurs jours, la rumeur courait mais la direction du Festival avait annoncé qu'aucune décision ne serait prise avant le mois d'avril. Finalement, devant l'urgence sanitaire, le report du Festival a été annoncé. Une issue qui semblait inéluctable au vue de la progression de l'épidémie et de l'épisode de confinement qui pourrait se prolonger au-delà de la fin mars et des quinze jours prononcés par le gouvernement.

