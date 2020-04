Coronavirus : le comédien Claude Evrard est mort

Le monde du cinéma est en deuil. Après Shirley Knight, c'est l'homme de théâtre et comédien Claude Evrard qui vient décédé ce jeudi 23 avril des suites du coronavirus et c'est sa famille qui a annoncé la nouvelle. Âgé de 86, il est mort à Clamart, en région parisienne.

Le comédien s'était fait remarquer dans les années 70. Il avait commencé le théâtre très tôt et avait été élève de Jacques Lecoq, grand nom du théâtre. Il s'était fait un nom sur les planches en devenant le partenaire de scène pendant de longues années. Ensemble, ils ont écrit de nombreux sketches humoristiques, leur valant une tournée aux quatre coins de la France avait le spectacle "Avron et Evrard". Énorme succès dans les années 1970-1975, sa carrière a décollé grâce à cela.

On l'a vu ensuite dans divers cabarets parisien, à Bobino puis à l'Olympia et à la télévision.

un comédien prolifique

Le duo a fonctionné jusqu'en 1975 avant que les deux compères décident de se séparer pour que chacun entame une carrière solo. Suite à cela, Claude Evrard a joué sous la direction de Jules Romains dans la pièce "Knock" aux côtés de Frabrice Luchini, qui vient de perdre son mentor. Mais aussi dans "Dom Juan" de Maurice Bénichou, pièce dans laquelle il donnait la république à Niels Arestrup. Fort d'un succès au théâtre, le comédien s'est également essayé au cinéma.

Pendant des années, il a enchaîné les petits rôles sur grand écran. On a pu le voir dans "Le distrait" de Pierre Richard dans les années 1970. Mais plus récemment dans "Ce qui nous lie", un film de Cédric Klapish sorti en 2017.

Par J.F.