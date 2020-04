Coronavirus : le comédien Maurice Barrier est mort à 87 ans

Habitué des seconds rôles dans le cinéma français, le comédien Maurice Barrier est mort du coronavirus à l'âge de 87 ans dans la nuit de dimanche à lundi 13 avril, indique France 3 Bourgogne Franche-Comté. Il était hospitalisé à Montbard (Côte-d'Or). ""À 87 ans et alors qu’il faisait face à des difficultés pulmonaires, il a attrapé le coronavirus à l’hôpital et ne s’en est pas remis", a indiqué son neveu, le comédien Jérémy Manesse, sur les réseaux sociaux. Maurice Barrier vivait près de Montréal, dans l'Yonne, depuis les années 1960 avec son épouse, l'actrice Hélène Manesse, rapporte la presse bourguignonne. "Hélène souhaite que ceux qui l'ont connu dans le métier soient informés de son décès, n'hésitez donc pas à relayer l'information", a écrit son neveu.

Un éternel second rôle

Durant sa carrière au cinéma, au théâtre et à la télévision, Maurice Barrier a joué dans de nombreux films à succès. Après ses débuts dans le film "La prise du pouvoir par Louis XIV" en 1966, le comédien s'est fait connaître avec "Le Grand blond avec une chaussure noire" en 1972 auprès de Pierre Richard et Mireille Darc. Durant les années 70 et 80, il s'est illustré auprès de nombreuses figures du cinéma français comme Alain Delon, Gérard Depardieu, Jean-Paul Belmondo et Jean Gabin avec les films "Deux hommes dans la ville"(1973), "Flic Story" (1975), "Coup de tête" (1978), "Les compères" (1983), "Scout toujours" (1985) et "Les Fugitifs" (1986). Davantage présent au théâtre et à la télévision dans les années 90, Maurice Barrier a reçu en 1998 le Molière du meilleur comédien dans un second rôle pour la pièce "Douze hommes en colère".

Par Marie Merlet