Coronavirus : le nouveau message très important d'Angelina Jolie

Face à la crise du coronavirus, les célébrités utilisent leur notoriété pour véhiculer des messages à leurs fans. Contaminée et désormais guérie, la chanteuse Pink s’est récemment exprimée sur son expérience… pour inciter les citoyens américains à respecter les mesures de confinement et la distanciation sociale. Ce mardi 14 avril 2020, c’est Rita Wilson, l’épouse de l’acteur Tom Hanks qui a livré un important message. Guérie elle aussi après avoir contracté le coronavirus, l’actrice et chanteuse s’est notamment confiée sur les effets secondaires de son traitement à la chloroquine…

Assez discrète depuis le début de la crise sanitaire mondiale, Angelina Jolie vient elle aussi de sortir du silence. L’actrice qui à l’instar de Lady Gaga, fait partie des célébrités les plus philanthropes au monde, s’est en effet exprimée dans une vidéoconférence pour le Times, magazine pour lequel elle travaille en tant que chroniqueuse depuis juin 2019.

"Les professeurs ne peuvent plus voir les bleus"

En pleine conversation avec le dr Nadine Burke Harris, Angelina Jolie a tenu à donner quelques conseils : "Je pense qu’il est très important que les gens entendent ça : pour prendre soin les uns des autres, prenez des nouvelles".

Elle a ensuite ajouté : "Soyez présents, soutenez-vous, gardez vos yeux ouverts que vous soyez un professeur ou un ami. J’espère vraiment que les gens qui entendent ça, qu’ils tendront leur main, qu’ils prêteront plus attention et qu’ils ne resteront pas dans une situation où ils se diront "oh peut être que ce n’est pas mes affaires".

La mère de six enfants insiste sur le fait de prendre des nouvelles des uns et des autres après le constat de l’augmentation des violences sur les femmes et les enfants depuis le début du confinement : "Maintenant que les enfants ne vont plus à l’école, "les professeurs ne peuvent plus voir les bleus et ne savent pas ce qui se passe dans certaines maisons".

Par E.S.