Coronavirus : les personnalités atteintes par le virus (photos)

Ce lundi 16 mars, on compte près de 170 000 personnes infectées par le coronavirus, un peu plus de 6500 morts dont 127 en France. L’épidémie semble s’aggraver et l’épicentre s’est déplacée en Europe comme l’a annoncé l’OMS.

Les personnalités françaises et internationales du monde politique, sportif ou encore de la culture ne sont pas épargnées. Ainsi les basketteurs de l’équipe de l’Utah Jazz Rudy Gobert et Donovan Mitchell sont atteints. Le Français a même dû s’excuser après une blague douteuse. Dans le monde du football, Calum Hudson Odoi a été contaminé tout comme l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta et le défenseur central de la Juventus de Turin, Danielle Rugani.

Côté politique, le ministre de la Culture Franck Riester est lui aussi confiné pour cause de coronavirus tout comme la Secrétaire d’État à la Transition écologique Brune Poirson. Le président du parti Les Républicains Christian Jacob est lui aussi infecté comme quatre autres députés français. Il n’a pas pu assister à la soirée électorale des municipales dimanche soir. Les épouses des Premier ministres espagnol et canadien, respectivement Begona Gomez et Sophie Grégoire ont elles aussi été testées positives. Leurs maris, Pedro Sanchez et Justin Trudeau dirigent leur pays en… télé-travail.

Des personnalités du monde entier infectées

Du côté du monde du cinéma, l’actrice Olga Kurylenko, aperçue notamment dans "James Bond" avec Daniel Craig, a annoncé être malade et confinée. Tom Hanks et sa femme Rita Wilson sont en quarantaine en Australie après avoir été contaminés. Le chanteur et interprète de Ramsès dans la comédie musicale "Les Dix commandements" Merwan Rim est lui aussi cloîtré chez lui. Plusieurs personnalités ont fait par de leur doute quant à l’éventualité d’avoir contracté le coronavirus à l’instar de l’animatrice Valérie Benaïm, du mannequin Heidi Klum et de son mari le chanteur Tom Kaulitz.

Par Ambre L