Coronavirus : Line Renaud raconte son confinement

La France a vécu de nombreuses semaines assez compliquées. Pour endiguer la pandémie du coronavirus, le gouvernement a décidé de mettre en place un confinement sur tout le territoire. Et si de nombreuses personnalités ont eu du mal avec cet enfermement à domicile, certaines stars ont très bien vécu ces semaines un peu particulières. C’est notamment le cas de Line Renaud. Lors d’un entretien avec nos confrères de Télé Loisirs, l’actrice a révélé que ce confinement a été l’occasion de se reposer : "J’ai enfin eu l’impression de passer trois mois de vacances chez moi. Seul le journal télévisé me rappelait à la réalité. J’avais besoin de me reposer. J’étais allée au-delà de mes forces et après les cinq mois de repos forcé lorsque je me suis cassée la cheville il y a un an et demi, je me suis promis de ne plus jamais dépasser certaines limites".

"J’ai suivi les consignes à la lettre"

Line Renaud a confié qu’elle n’a pas eu peur de la maladie : "J’ai suivi les consignes à la lettre ! Je n’ai reçu personne. En revanche, le téléphone, ça y allait ! Dominique Besnehard, Muriel Robin en Corse, Dany Boon en Belgique, les amis américains et tous les autres… Les fans m’ont envoyé beaucoup d'e-mails de soutien : 'Surtout, ne l’attrapez pas !' Ils m’ont fait découvrir des vidéos de moi que je ne connaissais pas. Du coup, j’en ai profité pour ranger mes archives". L’actrice a également révélé quels souvenirs elle va garder de son confinement : "J’ai découvert Netflix. C’est absolument génial ! Je suis au cinéma tous les soirs. J’ai revu Casino, les films de Gabin, Belmondo… et j’ai craqué pour la série Hollywood qui m’a rappelé mes années américaines (dans les années 1950 - et où elle a croisé le magicien Roy Horn récemment décédé, ndlr). Pour le côté négatif, cela m’a fait de la peine : voir aux infos les villes désertes, comme des cités mortes, j'ai eu l’impression de revivre l’exode en 1941. Une guerre, ça vous marque à vie".

Par Alexia Felix