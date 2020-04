Coronavirus : Marion Cotillard livre un message fort aux Américains

Les Français se préparent au prolongement du confinement. Ce lundi 13 avril, Emmanuel Macron a en effet confirmé que la population doit rester chez elle jusqu’au 11 mai prochain. En attendant la fin de cette pandémie, Marion Cotillard a tenu à adresser un message fort aux Américains. Dans un long message vidéo sur Instagram, l’actrice française souhaite alerter les Etats-Unis : "Dans le film Contagion, je joue le rôle d'un docteur qui travaille pour l'organisation mondiale de la santé, envoyé à Hong Kong pour faire face à l’épidémie d’un virus hypothétique. Dans le monde réel, je suis une femme, une mère, une fille et une actrice, et comme tout le monde je ne souhaite rien d’autre que d’aider à arrêter le Covid-19. Les experts qui nous ont aidés sur Contagion m’ont demandés de délivrer ce message. Ici en France, nous avons quelques jours d’avance sur vous en Amérique face à ce virus. Alors laissez-moi vous dire maintenant qu’il y a deux futurs pour ceux d’entre vous qui n’ont pas vu le pire de ce virus (…) Il y a un avenir où vous écoutez vos experts en santé publique et cela signifie que vous rentrez chez vous maintenant et y restez jusqu’à ce qu’il soit sûr. Un futur où vous prenez soin de vous et de vos bien-aimés".

Les internautes saluent la prise de parole de l’actrice

Rappelant les gestes barrière, Marion Cotillard poursuit : "Il y a un avenir où vous ignorez les experts qui essaient de nous aider. Dans cet avenir, nous regardons nos systèmes médicaux s’effondrer lorsque le virus se propage de façon incontrôlable, et les plus vulnérables d’entre nous mourront en nombre insondable et pas nécessaire. Dans ce scénario, on perd du temps à se reprocher les uns aux autres, et le racisme et la désinformation causeront plus de dégâts à nos sociétés que le virus n’aurait jamais pu". Face à ce message, de nombreuses personnalités et des anonymes ont salué l’initiative de Marion Cotillard : "Merci, enfin la notoriété utilisée à bon escient ! J’espère que le message sera entendu y compris en France également.", "Merci Marion, bien dit ! En tant que professeur d'anglais, je vais utiliser votre message pour mes élèves!", "Si joliment dit. Restez en sécurité et en bonne santé".

Par Alexia Felix