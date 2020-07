Coronavirus : Mel Gibson hospitalisé pendant une semaine

De nombreuses stars ont contracté le coronavirus. Ainsi en mars dernier, Tom Hanks et sa femme ont été testés positifs au virus en Australie. Rapidement, l’acteur américain avait tenu à rassurer ses fans : "Nous avons le covid-19 et nous sommes isolés, nous ne pouvons donc pas le transmettre. Il y en a pour qui cela deviendrait dangereux. Nous vivons au jour le jour. Il y a des choses que nous pouvons tous faire pour surmonter cette épreuve, en suivant les conseils des experts et en prenant soin les uns des autres, non ? Rappelez-vous que malgré les événements actuels, il n'y a pas de larmes au baseball", avait-il confié sur Instagram. Et si l’acteur a rapidement pu retourner chez lui, une autre star américaine a elle aussi contracté le coronavirus. Ainsi, le magazine People a révélé qu’en avril dernier, Mel Gibson est tombé malade.

Une hospitalisation très discrète

Mel Gibson a dû être hospitalisé pendant une semaine afin de se remettre de la maladie : "Il a été traité avec le médicament Remdesivir, alors qu'il était à l'hôpital, et a été testé négatif à plusieurs reprises depuis lors ainsi que positif pour les anticorps", a précisé l'un de ses représentants. C’est donc en toute discrétion que l’acteur de 64 ans a été soigné. Aujourd’hui, Mel Gibson est totalement remis puisque selon People l’acteur a retrouvé son foyer, sa compagne Rosalind Ross et ses enfants. Mais si l’acteur américain n’a pas voulu révéler son hospitalisation, il a été contraint en juin dernier de sortir du silence après les violentes accusations de Winona Ryder, assurant que l’acteur était antisémite. Rapidement, Mel Gibson avait mis les choses au clair via son représentant : "C'est faux à 100 %. Elle a menti à ce sujet, il y a plus de dix ans, lorsqu'elle avait parlé à la presse, et elle ment encore aujourd'hui. De plus, elle a menti lorsqu'elle avait dit qu'il avait essayé de s'excuser auprès d'elle à l'époque. Il l'a contacté, il y a de nombreuses années, pour la confronter à ses mensonges et elle avait refusé d'en parler avec lui".

Par Alexia Felix