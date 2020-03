Coronavirus : Michèle Laroque raconte ce qui l'aide à faire face au confinement

Face à la pandémie de coronavirus et au confinement, le moral est mis à l'épreuve. Pour combler le temps et réjouir leurs fans, les célébrités sont nombreuses à donner rendez-vous sur les réseaux sociaux pour chanter notamment. Très active sur Twitter pour relayer l'actualité, Michèle Laroque a raconté ce samedi 28 mars, ce qui l'aide à ne pas baisser les bras. La comédienne est revenue sur son accident de voiture lorsqu'elle avait 19 ans et qui a failli lui coûter la vie. A cause de ce drame, elle avait eu le col du fémur brisé en 18 morceaux et subi 11 opérations. "J'ai eu un accident à l'âge de 19 ans, mon pronostic vital était engagé et j'avais (entre autres) le fémur en 18 morceaux. J'ai subi onze opérations, et je suis restée hospitalisée près de deux ans", a-t-elle raconté.

"Le personnel médical m’a littéralement sauvée la vie"

De cette douloureuse période, Michèle Laroque en a fait une force. "Je me souviens que d'une manière inexpliquée, j'ai, à l'époque, complètement accepté la situation avec patience et confiance. Je n'ai jamais eu de colère ou de peur de plus pouvoir marcher. Avec le recul, je pense que c'est ce qui m'a permis de garder toute mon énergie pour m'en sortir. Pendant ce confinement, j'y pense et ça m'aide", a-t-elle confié. Très reconnaissante envers les personnels soignants, Michèle Laroque leur a rendu hommage sur RTL le 24 mars. "Comme je l’ai dit sur RTL j’ai été à l’hôpital et en clinique pendant presque 2 ans, le personnel médical m’a littéralement sauvée la vie autant par sa compétence que par son humanité. Je n’oublierai jamais ! Aujourd’hui ils prennent tous les risques pour nous MERCI MERCI", a-t-elle remercié sur Twitter.

J’ai eu un accident à l’âge de 19ans,mon pronostic vital était engagé et j’avais (entre autres) le fémur en 18 morceaux. J’ai subi 11 opérations, et suis restée hospitalisée près de deux ans. Je me souviens que d’une manière inexpliquée j’ai ,à l’époque,1/2 — Michèle Laroque (@MicheleLaroque) March 28, 2020

complètement accepté la situation avec patience et confiance. Je n’ai jamais eu de colère ou de peur de plus pouvoir marcher. Avec le recul je pense que c’est ce qui m’a permis de garder toute mon énergie pour m’en sortir. Pendant ce confinement j’y pense et ça m’aide.2/2 — Michèle Laroque (@MicheleLaroque) March 28, 2020

Par Marie Merlet