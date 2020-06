Coronavirus : Mylène Demongeot guérie, elle remercie Didier Raoult

Comme d’autres célébrités, Mylène Demongeot a été atteinte du coronavirus. En mai dernier, l’actrice s’était confiée sur BFMTV sur le calvaire qu’elle a vécu pendant de longues semaines, après avoir contracté le virus lors du tournage de son dernier film : "Vu mon âge, 84 ans, ce n'était pas ce n’était pas facile de me soigner de cette façon, mon organisme ne l’aurait pas supporté. Et pour ne rien arranger, je me relève d’un cancer, maintenant guéri, et donc d’une chimiothérapie qui a très bien fonctionné mais qui m’a aussi privée de mes globules blancs. Je n’étais donc pas la patiente idéale. Mon organisme ne pouvait résister. Ce fut une sorte de miracle. On m’a administré la fameuse chloroquine, qui m’a sauvée".

"Merci professeur"

Aujourd’hui totalement guérie, Mylène Demongeot a tenu à remercier une personne en particulier, Didier Raoult. Selon l’actrice, c’est le médecin qui l’a tout simplement sauvé : "Je suis prête à le crier partout car je vois qu'on l'enquiquine comme c'est pas permis: merci professeur Raoult. Ça ne va pas trop mal compte tenu que j'ai failli mourir et que j'en suis sortie magnifiquement grâce au traitement du professeur Raoult. Je suis prête à le crier partout, parce que je vois qu'on l'enquiquine comme ce n'est pas permis, mais moi je lui dois la vie. Donc à quelqu'un à qui je lui dois la vie, je dis : merci Professeur", a-t-elle confié sur RTL. Encore affaiblie, Mylène Demongoet compte tout de même continuer le tournage du film de Thomas Gilou stoppé brutalement le 17 mars dernier. Cette comédie réunit notamment Kev Adams et Gérard Depardieu.

Par Alexia Felix