Coronavirus : Mylène Demongeot revient sur son difficile combat

Mylène Demongeot "revient de loin". A 84 ans, l’actrice française est restée hospitalisée pendant un mois après avoir été contaminée par le coronavirus. Dans un état de grande fatigue, Mylène Demongeot a suscité le pessimisme des médecins. Après s'être battue contre un cancer du péritoine l'année dernière, l'actrice a confié à Ouest-France que les médecins ne la "voyaient pas passer la semaine". "Entre la vie et la mort", elle a continué à se battre et est désormais en convalescence. En duplex dans "Audrey & Co" sur LCI ce mardi 21 avril, Mylène Demongeot s'est montrée rassurante sur son état de santé : "Je pense que je vais bien car j'ai recommencé à râler, c'est bon signe".

"Elle est foutue, on va essayer de l'en sortir"

Une première victoire pour Mylène Demongeot qui est revenue sur le début très compliqué de la maladie : "J'arrive à la maison très fatiguée, j'avais un thermomètre frontal (...) On voit 39 et 39.5°C (...) J'appelle le 15, on me pose des tas de questions... et on m'a amenée dare-dare à l'hôpital ! (...) Le lendemain, le médecin vient me voir et me dit ': Je ne vous cache pas que je suis très très inquiet'". Son état de santé très fragile n'a alors pas suscité beaucoup d'espoir : "Tout le monde a dit : 'elle est foutue, on va essayer de l'en sortir mais ce n'est pas évident (...) Ce n'est pas garanti...'", rapporte-t-elle. C'est ainsi que le personnel soignant n'a pas considéré qu'elle supporterait d'être intubée ou placée en réanimation. Malgré cette douloureuse épreuve, Mylène Demongeot retient quelques points positifs en ayant perdu du poids et ne buvant plus d'alcool. "De quoi je peux rêver de mieux", a-t-elle laché en terme de conclusion.

Par Marie Merlet