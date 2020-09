Coronavirus : Nicolas Bedos lance un appel contre le port du masque

Nicolas Bedos a pris la décision de se révolter alors que la crise du coronavirus prend de l’ampleur en France. Tandis que le gouvernement a annoncé ce mercredi 23 septembre de nouvelles mesures pour freiner la propagation du virus, Nicolas Bedos a dévoilé sur Instagram un long texte provocateur et polémique contre le port du masque : "Bon, allez, soyons francs : Arrêtez tout. TOUT. Les masques. Les confinements. Excepté face à vos parents très fragiles (quand ils le souhaitent, ce qui n’était pas le cas de mon père, meurtri à mort d’être privé de notre amour). Vivez à fond, tombez malades, allez aux restaurants, engueulez les flicaillons, contredisez vos patrons et les lâches directives gouvernementales. Nous devons désormais vivre, quitte à mourir (nos aînés ont besoin de notre tendresse davantage que de nos précautions )".

Le réalisateur poursuit : "On arrête d’arrêter. On vit. On aime. On a de la fièvre. On avance. On se retire de la zone grise. Ce n’est pas la couleur de nos coeurs. En ce monde de pisse-froid, de tweets mélodramatiques et de donneurs de leçons, ce texte sera couvert d’affronts mais peu m’importe : mes aînés vous le diront : vivons à fond, embrassons nous, crevons, ayons de la fièvre, toussons, récupérons, la vie est une parenthèse trop courte pour se goûter à reculons". Rapidement, les internautes ont été nombreux à réagir et ont applaudi la prise de position de Nicolas Bedos. Ce dernier n’est pas le seul à avoir réagi véhément aux récents propos d’Olivier Véran. Philippe Etchebest a lui aussi poussé un coup de gueule sur BFM TV : "Cet été c'était la foire à neuneu personne n'a rien dit et là il n'y a que des problèmes... Je ne comprends pas . Personne ne sait rien, on prend tout dans la gueule, on le subit et ça devient insupportable".

Par Alexia Felix