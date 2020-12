Coronavirus : Nicolas Bedos tacle de nouveau Olivier Véran

C’est en septembre dernier que Nicolas Bedos s’est attiré les foudres d’Olivier Véran, le ministre de la Santé. Sur les réseaux sociaux, le réalisateur avait appelé les internautes à arrêter de porter les masques : "Arrêtez tout. TOUT. Les masques. Les confinements. Excepté face à vos parents très fragiles (quand ils le souhaitent, ce qui n’était pas le cas de mon père, meurtri à mort d’être privé de notre amour). Vivez à fond, tombez malades, allez au restaurant, engueulez les flicaillons, contredisez vos patrons et les lâches directives gouvernementales. Nous devons désormais vivre, quitte à mourir". Un message qui avait provoqué la colère d’Olivier Véran : "Sur le grand sujet, presque philosophique, de savoir s’il faut vivre quitte à en mourir… Je pourrais comprendre ce type de réflexion s’il importait des conséquences sur sa seule santé. On ne peut pas imposer aux gens de prendre soin d’eux malgré eux, mais on peut imposer aux gens de prendre soin des autres, malgré eux".

"C’est le ministre, non pas des Français, mais des médecins"

Mais visiblement, les propos d’Olivier Véran n’ont pas été du goût de Nicolas Bedos. Dans un entretien au Figaro Magazine paru ce vendredi 18 décembre, le réalisateur a de nouveau taclé le ministre de la Santé : "En tant qu'auteur, mon rôle n'est pas de réguler les services de réanimation. N'en déplaise au sermon d'Olivier Véran, jamais ma notoriété ne m'infligera le fardeau de la bien-pensance. Il a eu l'outrecuidance de me rappeler l'importance des 'anciens' alors que je venais de perdre en un mois les trois personnes qui m'ont élevé. Le peu d'empathie et de mise en perspective dans son discours sont la preuve même que c'est le ministre, non pas des Français, mais des médecins. Cette expérience m'a rendu plus que jamais conscient de l'importance du symbolique et de la philosophie du discours politique. C'est ce qui nous manque le plus actuellement. Des hommes d'État".

Par Alexia Felix