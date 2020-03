Coronavirus : Olga Kurylenko guérie, elle donne de ses nouvelles

L'épidémie de coronavirus continue de faire la Une des médias. Alors que la Chine est parvenue à sortir de la crise, l'Europe est le nouveau foyer de la maladie. En Italie, le bilan total a considérablement augmenté, avec près de 5 500 décès. Dimanche 22 mars, 651 personnes sont décédées en un jour dans le pays. En France, le bilan progresse lui aussi. Alors que le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé le premier décès d'un médecin hospitalier depuis le début de l'épidémie, 16 018 cas ont été confirmés et 674 malades sont décédés.

Le 16 mars dernier, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures inédites pour ralentir la propagation du coronavirus. Ainsi, la France est confinée depuis plusieurs jours. À noter que le gouvernement se prépare ce lundi 23 mars à prolonger le confinement au-delà de fin mars.

"La toux a presque disparu"

Le virus a touché plusieurs personnalités, notamment Olga Kurylenko. Le 15 mars dernier, sur sa page Instagram, elle a annoncé être atteinte du coronavirus. "Enfermée à la maison après avoir été testée positive au coronavirus. Je suis malade depuis une semaine environ", postait-elle. Et de poursuivre : "La fièvre et la fatigue sont mes principaux symptômes. Prenez soin de vous et prenez cela au sérieux !"

Ce lundi 23 mars, dans une nouvelle publication 2.0, Olga Kurylenko a annoncé s'être "complètement rétablie" du coronavirus. Si l'actrice a encore une légère toux, elle se sent maintenant "totalement bien". "Pendant une semaine, je me suis sentie assez mal et j'étais principalement au lit, endormie, avec une forte fièvre et de forts maux de tête. La deuxième semaine, la fièvre avait disparu, mais une légère toux est apparue, et je me sentais fatiguée. À la fin de la deuxième semaine, je me sentais très bien. La toux a presque disparu (...) Je vais bien ! Et maintenant, je profite de mon temps pour réfléchir à beaucoup de choses et passer mon temps avec mon fils", a-t-elle écrit.

