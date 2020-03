Coronavirus : Olga Kurylenko testée positive

Le monde entier fait face à l’épidémie de coronavirus. La France est passée au stade 3 dans le plan de protection face au covid-19 samedi 14 mars. Alors que se déroulait le premier tour des élections municipales, c’est le coronavirus qui était au cœur des débats. Michel Cymes a d’ailleurs tenu à sanctionner les propos de Nadine Morano sur le plateau de France 2 dimanche 15 mars. Depuis plusieurs semaines, des personnalités révèlent être atteintes par le covid-19. Le ministre de la Culture, Franck Riester, a été testé positif tout comme le basketteur Rudy Gobert ou encore l’acteur Tom Hanks. Dimanche 15 mars, c’est l’actrice Olga Kurylenko qui a dévoilé être atteinte à travers un post Instagram.

"Prenez cela au sérieux !"

"Enfermée à la maison après avoir été testée positive au coronavirus. Je suis malade depuis une semaine environ" écrit l’actrice de 40 ans en légende d’une photo d’une fenêtre. Celle qui a livré un témoignage contre Harvey Weinstein précise quels symptômes l’affectent avant de mettre en garde ses fans : "La fièvre et la fatigue sont mes principaux symptômes. Prenez soin de vous et prenez cela au sérieux !" Révélée dans le film "Quantum of Solace" de la saga James Bond en 2008 aux côtés de Daniel Craig, Olga Kurylenko habite à Londres depuis plusieurs années. Mais l’actrice qui a obtenu la nationalité française ne précise pas dans son post Instagram où elle passe sa quarantaine. Milla Jovovitch a réagi en commentaire de la publication, "Oh mon dieu, j’espère que tu iras mieux ! Nous prions pour toi".

Par Valentine V.