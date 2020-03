Coronavirus : Pendant le confinement, Pierre Niney répond aux rumeurs sur le rôle de Spiderman

Le monde entier est bouleversé et fait face à une crise sans précédent. Chaque jour, des milliers de personnes sont testées positives au coronavirus et de nombreuses victimes sont à déplorer. Pour tenter de lutter contre la propagation de ce terrible virus, les gouvernements ont pris de mesures radicales en plaçant leur territoire en confinement. Ainsi, depuis lundi 17 mars, la France est placée en confinement et les Français doivent rester chez eux. Le message est clair et de nombreuses célébrités relayent ce message qui peut permettre de sauver des vies et de soulager le personnel médical qui est dans la tourmente. En tout cas, il faut reconnaître que cette mesure de confinement n'est pas toujours facile à vivre mais Pierre Niney a tenté de redonner le sourire à ses fans en réalisant son tout premier live Instagram le jeudi 19 mars.

"j'ai flippé"

Pendant une heure, Pierre Niney a répondu aux questions posées par ses fans. Plus de 8000 personnes ont participé à son live et celui lui a permis de mettre les choses au clair concernant les rumeurs de son refus du rôle de Spiderman. Il a expliqué : "Ce n'est pas vraiment ça. J'aurais été le 100ème gars sur la liste hein ! Juste quand mon agent m'a parlé de participer au casting avec la modalité d'être engagé pour six ans avec Marvel, j'ai flippé. Je n'ai pas refusé LE rôle.". Son message a semble-t-il rassuré de nombreux fans même s'il aurait pu faire un parfait Spiderman ! Il a ensuite conclu son live avec des propos forts : "Ceux qui vont dehors pour ne rien faire, ça me rend fou. Restez chez vous et vous ferez un vrai geste héroïque pour aider le personnel hospitalier. Vous voulez jouer les héros, on n'en a pas beaucoup l'occasion dans la vie : c'est le moment!".

Par Solène Sab