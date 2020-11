Coronavirus : Pierre Arditi défend Emmanuel Macron et le gouvernement

Que va annoncer Emmanuel Macron ? C’est la question que tout le monde se pose. Le président de la République va prendre la parole ce mardi 24 novembre 2020 à 20 heures pour évoquer la crise sanitaire liée au coronavirus. Si certains souhaitent un déconfinement, d’autres espèrent que les restaurants, bars, commerces non-essentiels, salles de cinéma et de théâtre vont pouvoir rouvrir leurs portes à un mois des fêtes de fin d'année. Vu que le nombre quotidien de décès et de cas positifs à la Covid-19 est en baisse, les Français peuvent s’attendre à un "allégement des contraintes" dues au confinement.

"J'espère qu'Emmanuel Macron annoncera de bonnes nouvelles"

Invité de LCI ce lundi 23 novembre 2020, Pierre Arditi a lancé un appel à Emmanuel Macron. Le comédien de 75 ans a aussi donné son avis sur la politique du gouvernement menée depuis le début de la crise sanitaire. "On peut ne pas être d'accord avec la politique du gouvernement, mais là, ils font tout ce qu'ils peuvent", a estimé Pierre Arditi, qui avait participé lors du premier confinement à une initiative de la Mairie de Paris pour aider les personnes âgées et isolées. L’acteur a également espéré une réouverture des salles de théâtre dans les prochains jours. "J’espère qu’Emmanuel Macron annoncera de bonnes nouvelles pour le théâtre le plus tôt possible, raisonnablement, demain très bien ou peut-être un petit peu plus tard", a affirmé Pierre Arditi. Pour l’acteur, la réouverture des salles de théâtre contribue au bien-être des Français et serait plus que nécessaire. "Je ne pense pas que le gouvernement a décidé de martyriser le peuple qui souffre en ce moment et qui est le sien. Je ne le crois pas", a estimé Pierre Arditi face à la présentatrice Elizabeth Martichoux.

Par Matilde A.