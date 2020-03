Coronavirus : Tom Hanks donne des nouvelles rassurantes

L'épidémie de coronavirus est au cœur des tous les débats. Les conséquences sont nombreuses : annulations ou reports d'événements, fermeture des établissements scolaires ou encore interdiction de rassemblements de plus de 100 personnes. Du côté des personnalités, personne n'est épargné. Le ministre de la Culture Franck Riester a été testé positif, tout comme le basketteur Rudy Gobert ou encore l'acteur Tom Hanks et sa femme. La nouvelle est tombée jeudi 12 mars. Tom Hanks et sa femme Rita Wilson ont été testés positifs au covid-19. Alors que la pandémie prend de plus en plus d'ampleur, l'acteur de "Seul au monde" a tenu à rassurer les internautes à travers un post Instagram.

Tom Hanks fait un clin d'œil à l'un de ses films dans son message

Si les fans de Tom Hanks étaient inquiets, qu'ils se rassurent. Après leur hospitalisation en Australie, le couple a posté un selfie sur Instagram. S'ils ne sont pas au meilleur de leur forme, ils préfèrent envoyer un message d'espoir et rester positifs. "Nous avons le covid-19 et nous sommes isolés, nous ne pouvons donc pas le transmettre. Il y en a pour qui cela deviendrait dangereux. Nous vivons au jour le jour. Il y a des choses que nous pouvons tous faire pour surmonter cette épreuve, en suivant les conseils des experts et en prenant soin les uns des autres, non ? Rappelez-vous que malgré les événements actuels, il n'y a pas de larmes au baseball" écrit Tom Hanks en légende du cliché. Très apprécié des fans et fan de Johnny Hallyday, Tom Hanks fait un clin d'œil au film "Une équipe hors du commun" sorti en 1992 dans lequel il incarne un coach de baseball dans la dernière phrase de son message.

