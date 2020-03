Coronavirus : Tom Hanks et sa femme guéris, sont rentrés à Los Angeles

Avant que la liste des personnalités contaminées par le coronavirus s'allonge, Tom Hanks a été le premier d'entre eux a annoncé être malade. Le 12 mars, au moment où il était en tournage en Australie pour le biopic sur Elvis Presley réalisé par Baz Luhrmann, l'acteur et son épouse également atteinte, ont été hospitalisé et placé en quarantaine. "Nous, les Hanks, allons être testés, examinés et isolés aussi longtemps que nécessaire pour la santé publique", avait assuré l'acteur sur Instagram. Agé de 63 ans, Tom Hanks a rapidement rassuré ses fans sur son état de santé tandis que Rita Wilson est restée plus longtemps à l'hôpital. "Nous avons le covid-19 et nous sommes isolés, nous ne pouvons donc pas le transmettre. Il y en a pour qui cela deviendrait dangereux. Nous vivons au jour le jour", avait-il indiqué sur le réseau social.

Tom Hanks et Rita Wilson toujours confinés

Ce confinement a été bénéfique pour le couple puisqu'il est désormais guéri. Selon les informations de TMZ et E News, Tom Hanks et Rita Wilson sont de retour à Los Angeles où ils habitent. Le couple a été photographié tout sourire, en train de conduire une voiture dans les rues de la ville californienne. S'ils retrouvent leur famille après plusieurs semaines éloignées, tous les deux vont rester en confinement. Alors que les Etats-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie de coronavirus, la Californie est en confinement total pour ses habitants.

Par Marie Merlet