Coronavirus : Tom Hanks et sa femme testés positifs

Alors que le virus fait rage dans plus de 110 pays et comptabilise désormais pas moins de 121 500 cas, le Covid-19 n'épargne pas Hollywood et ses célébrités. Depuis le début de la pandémie, de nombreux tournages sont repoussés, afin d'éviter au maximum les risques.

C'est le cas notamment pour le tournage d'Astérix et Obélix qui devait avoir lieu en Chine. La production a annoncé le report, à l'instar du prochain Mission Impossible dont le tournage devait avoir lieu en Italie.

Un porte-parole de Paramount Pictures avait annoncé dans un communiqué : "Par souci de prudence pour la sécurité et le bien-être de nos acteurs et de nos équipes, et avec les efforts des autorités locales vénitiennes pour arrêter tout regroupement de personnes face à la menace du coronavirus, nous modifions le programme de production pour nos trois semaines de tournage à Venise".

L'acteur de 63 ans hospitalisé

Et aujourd'hui, c'est un autre tournage qui risque d'être impacté. Celui du film, dont le titre n'a pas encore été dévoilé, sur Elvis Presley qui a actuellement lieu en Australie. L'acteur Tom Hanks, qui incarnera Tom Parker, impresario du chanteur a annoncé cette nuit, ce jeudi 12 mars, être atteint du coronavirus, de même que son épouse, Rita Wilson.

Il est en ce moment même hospitalisé en Australie, avec sa femme. Tom Hanks récompensé aux Golden Globes, a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. Et ce dernier n'a pas dérogé à la règle.

Il a posté la photo d'un gant dans une poubelle d'hôpital. En légende, il écrit : "Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions un rhume et des courbatures (…) pour en avoir le cœur net, comme il est recommandé actuellement, nous avons fait le test pour le coronavirus et il s'est révélé positif. Que faire à présent ? Les autorités médicales ont des protocoles qu'il faut respecter. Nous, les Hanks, allons être testés, examinés et isolés aussi longtemps que nécessaire pour la santé publique. On ne peut pas faire grand-chose d'autre que de voir au jour le jour, pas vrai ? Prenez soin de vous !"

Par J.F.