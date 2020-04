Coronavirus : un acteur de Star Wars est mort dans des circonstances déchirantes

Le coronavirus vient de faire une victime de plus : l’acteur de la saga Star Wars, Andrew Jack, est mort ce mardi 31 mars 2020. Comme l’annonce la presse anglaise, celui qui incarnait le Major Caluan Ematt dans Star Wars : Le Réveil de la Force, est mort à l’hôpital St Peter de Chertsey, au Royaume Uni. Décédé à l’âge de 76 ans, Andrew Jack était également répétiteur linguistique. En activité depuis 1982, Andrew Jack a travaillé sur plus de 80 films au cours de sa grande carrière.

"Andrew vivait sur l’une des plus anciennes péniches en activité sur la Tamise, il était farouchement indépendant mais follement amoureux de sa femme ; également entraîneur de dialecte, Gabrielle Rogers" a déclaré son agent, Jill McCullin.

Une mort terrible

Dans le tabloïd britannique "Mirror" qui relaie les propos de Jill McCullin, nous apprenons que l’acteur est mort seul, loin de son épouse, forcée de rester confinée en Australie : "C’est tragique, elle est coincée en quarantaine en Australie, alors qu’elle vient d’arriver de Nouvelle-Zélande par avion la semaine dernière. Elle n’a pas pu le voir ni lui parler à la fin de sa vie et il est possible que les funérailles n’aient pas lieu". Un aveu qui rend l’annonce de son décès encore plus triste et déchirante.

Ce mardi 31 mars au soir, Pape Diouf est également décédé du coronavirus. L’ancien président de l’Olympique de Marseille est mort à Dakar, au Sénégal, à l’âge de 68 ans. Une bien triste journée puisque le journaliste Pierre Bénichou s’est également éteint à l’âge de 82 ans. Le fils de ce dernier, Antoine, a en revanche précisé que son décès n’est pas lié au coronavirus…

Par E.S.