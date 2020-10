Couvre-feu : ce commentaire de Guillaume Canet qui fait mourir de rire Marion Cotillard

Depuis le 17 octobre dernier, huit grandes villes françaises doivent respecter un couvre-feu imposé à partir de 21h. Moins d'une semaine après la mise en place de cette mesure sanitaire par Emmanuel Macron, le premier Ministre Jean Castex a annoncé l'extension de ce fameux couvre-feu à 38 nouveaux départements. Au total, ce sont 46 millions de Français qui devront respecter la restriction horaire à compter de ce vendredi 23 octobre 2020.



Si de nombreuses personnalités ont pris la parole pour donner leurs avis sur ces nouvelles décisions, Guillaume Canet a quant à lui décidé de miser sur l'humour. L'acteur de 47 ans a en effet tenté de détendre l'atmosphère en publiant sur son compte Instagram, une vidéo qui a provoqué l'hilarité de ses nombreux abonnés. Sur la séquence en question, on voit une femme juchée sur des bottes à talons aiguilles, danser sur de la musique techno. Après avoir fait le show, la femme continue son chemin avant d'atterrir au fond d'une piscine. "20h59... fin de soirée" écrit le père de famille de 47 ans en légende de la vidéo.

Marion Cotillard amusée face à la blague de son mari

Une publication qui a beaucoup faire rire ses abonnés... à commencer par sa femme, Marion Cotillard. Amusée, l'actrice de 45 ans a répondu en écrivant "ton commentaire me tue de rire !".



Si Guillaume Canet adore publier ce genre de vidéos humoristiques, il se plaît aussi à taquiner sa célèbre épouse en publiant des vidéos embarrassantes, filmées à son insu. Pas du genre à se laisser à faire, la maman de Marcel et Louise contre-attaque en postant elle aussi des vidéos et photos compromettantes.



Par E.S.