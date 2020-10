Couvre-feu : François Cluzet dézingue Jean-Marie Bigard et Fabrice Luchini

Mercredi 14 octobre 2020, Emmanuel Macron a pris la parole et annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus. Le président de la République a notamment annoncé la mise en place d’un couvre-feu, effectif entre 21H et 6H, en Ile-de-France et dans 8 métropoles. Une annonce qui divise. Et pour cause, le secteur de la culture risque de souffrir à cause du couvre-feu. Vendredi 16 octobre 2020, le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu’aucune dérogation n’était pas prévue pour le monde de la culture. Les salles de cinéma, de théâtre et de spectacle doivent donc fermer dès 21H. De quoi agacer certains artistes !

François Cluzet agacé des prises de position des personnalités

Sur son compte Twitter, Fabrice Luchini a publié une vidéo dans laquelle il déclare : "On ne comprend pas ce que ce gouvernement fait. La panique de Véran. L’accent qui s’éteint de Castex. C’est terrifiant, c’est morbide, c’est sordide". L’acteur de 68 ans affirme n'avoir "plus envie d'aimer ce gouvernement". Un avis partagé par l’humoriste Jean-Marie Bigard qui n'a insulté personne cette fois-ci mais qui s’est contenté d’émojis en train de pleurer pour réagir à la mise en place du couvre-feu. Ces prises de position agacent fortement François Cluzet. Sur les ondes de RTL, l’acteur a lancé un appel à ses confrères, leur demandant de cesser de donner leur avis sur de tels sujets. "Tous ces gens-là nous font un mal fou. Je m'en réfère à ceux qui sont plus à même de nous dire comment il faut faire face à un fléau dont on ignore tout", estime François Cluzet. L’acteur aimerait les voir "essayer de faire passer le message tolérant" plutôt que fustiger chaque mesure prise par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. "Oui c'est terrible, c'est grave, mais nous devons y arriver tous ensemble", déclare encore le mari de Narjiss Slaoui-Falcoz.

Par Matilde A.