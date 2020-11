Covid-19 : Brigitte Bardot fait des déclarations très cash

Brigitte Bardot n’a pas la langue dans sa poche. Fervente defenseuse de la cause animale, l’icône du cinéma français multiplie les déclarations qui peuvent en choquer plus d’un. La dernière en date ? Celle sur le Covid-19 dans les colonnes de Paris Match. À l’occasion de la réédition de son autobiographie "Initiales B.B." (ed. Grasset), celle que nos confrères appellent “l’éternelle provocatrice” a estimé que la pandémie du coronavirus est “une bonne chose” pour la planète.

“Je lis beaucoup de livres, de journaux, je regarde la télévision, je parle à mes amis, je reste à l'écoute et j'observe ce monde devenir un cirque. C'est abominable, la manière dont on traite notre planète. Elle étouffe, implose sous le poids d'une démographie incontrôlable dont découlent tous les malheurs qui nous arrivent : réchauffement climatique, inondations, feux... Et ce n'est pas fini", a-t-elle poursuivi cynique quant à l’avenir.

Brigitte Bardot heureuse de ne pas être allée au bout de son suicide

Ainsi, Brigitte Bardot, qui s'était déjà réjouie du premier confinement, a confié craindre "que le coronavirus et d'autres épidémies qui déjà s'annoncent ne remettent douloureusement les pendules à l’heure". Sans mâcher ses mots, elle a ajouté : "Quand les cinq milliards d'êtres humains en trop sur Terre auront disparu, la nature reprendra ses droits”. Pour elle, le nombre de morts croissant à cause du Covid-19 est une "autorégulation de cette démographie que nous sommes incapables de contrôler”.

“L'être humain n'ayant pas d'autre prédateur que lui-même, seules les forces naturelles peuvent le contraindre à la raison", a-t-elle analysé. Désormais, la seule chose qui la retient sur terre est son combat pour les animaux "rien d’autre !" C’est pourquoi, elle est "heureuse" de ne pas avoir été au bout de sa tentative de suicide sans quoi elle n’aurait pu “accomplir tout ce [qu’elle] a fait pour les animaux” .

Un discours que Brigitte Bardot a également tenu dans les colonnes de France Soir allant même jusqu’à estimé "que cette pandémie n’est pas arrivée par hasard, ni par un pangolin". Pour elle, il s’agit de la "manipulations mal surveillées dans un labo, où il se passe tant d’abominables expérimentations, mais ce virus est arrivé à temps avant que la planète n’explose, ravagée par une démographie humaine incontrôlée et incontrôlable".

Par C.F.