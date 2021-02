Covid-19 : Jean Dujardin interpelle Roselyne Bachelot sur Instagram

Trop, c’est trop ! Depuis plusieurs mois, les artistes et autres intermittents du spectacle s’insurgent contre les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Face à la fermeture des lieux dits "non-essentiels" à l’instar des salles de cinéma et de spectacle, les comédiens interpellent Roselyne Bachelot. En charge du ministère de la Culture, cette dernière doit faire face à de nombreuses revendications. Après Jeremy Ferrari, Julien Doré, Pierre Niney ou encore Matt Pokora et Vitaa, c’est au tour de Jean Dujardin de pousser un coup de gueule.

Prochainement à l'affiche d'un nouveau "OSS 117", l’acteur oscarisé s’est emparé d’Instagram pour réagir à sa façon à l’actualité. Sur sa publication du mardi 16 février 2021, on découvre les passagers d’un avion face à des écrans sur lesquels est inscrit le même message : "Merci d'attendre". En légende, l’ex-compagnon d’Alexandra Lamy s’est contenté d’écrire : "Spectacle assis #cinéma". Un message qui en dit long et sur lequel il a identifié Roselyne Bachelot.

Jean Dujardin soutenu par ses fans

Une publication likée plus de 33 000 fois et commentée par les internautes. "Pour aller au cinéma faut prendre l'avion. Fallait trouver l’idée" ou encore "‘Please Wait’ : le nouveau film du Gouvernement français. Pas maintenant dans votre cinéma !", ironisent deux internautes. Un autre s’insurge : "C'est trop long, le cinéma nous manque beaucoup d'autant qu'il est aisé de respecter les gestes barrières" ou encore "Tout à fait d’accord avec toi ! Ça en devient pathétique…" et "On marche sur la tête !", peut-on lire parmi les commentaires laissés par ses followers.

Ce n’est pas la première fois que Jean Dujardin prend la parole pour dénoncer la fermeture des salles de cinéma. Le 31 décembre 2020, l’acteur a partagé la photo d’un théâtre sur lequel est inscrit sur la scène : "On se vengera à coup de films, de pièces, de peinture et de livres, de danses et d’embrassades furieuses ! Bonne année à tous".

Par C.F.